«Астана» вылетела в первом раунде ЛК, пропустив шесть безответных мячей. Клуб повторил антирекорд сезона 13/14

Теги Ботев Пловдив Астана Ракув Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Астана», проиграв в обоих матчах второго раунда Лиги конференций «Ракуву» (5:0 – в гостях, 1:0 – дома) повторила клубный антирекорд.

Команда покинула еврокубки после одного сыгранного раунда впервые с сезона 13/14. Тогда клуб проиграл болгарскому «Ботеву» с аналогичным счетом (0:1 дома, 0:5 на выезде), вылетев из первого квалификационного раунда Лиги Европы. 

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