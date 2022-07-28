Заруцкий в старте, Томасов и Досмагамбетов – в запасе на матч «Астаны» и «Ракува»

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Обьявлен стартовый состав «Астаны» на ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций против «Ракува».

«Астана»: Заруцкий, Брайан, Бескоровайный, Кусяпов, Габышев, Поляков, Манзорро, Эбонг, Эуженио, Влут, Аймбетов.

Запасные: Милошевич, Оганесян, Сагнаев, Перцух, Досмагамбетов, Рахманов, Басманов, Прокопенко, Томасов.

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