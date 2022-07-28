Благоевич о Милошевиче: «Все ошибаются. Я тоже как тренер допускаю ошибки»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался об ошибках вратаря Марко Милошевича и ответил на вопрос, когда Александр Заруцкий получит свой шанс.

– Я постоянно буду отвечать на ваши вопросы одинаково. У нас два лучших вратаря. Да, Милошевич ошибся в матчах против «Шахтера» и «Ракува», но ошибаются все. Я тоже как тренер допускаю ошибки. Повторюсь, я верю в Марко, верю в Сашу, верю во всех игроков, и вы никогда не услышите ни одного плохого слова о моих игроках.

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