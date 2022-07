Саят Абдрахманов назвал двух бойцов из Казахстана, способных «выстрелить» в ONE Championship

Казахстанский менеджер Саят Абдрахманов назвал бойцов, способных «выстрелить» в сильнейшей лиге Азии ONE Championship:

«Сейчас UFC не охотно подписывает бойцов из СНГ, Кавказа, поэтому считаю, что One FC был бы очень хорошим шагом для Маги Кабардиева. У него очень хороший потенциал, но его нельзя сразу бросать ко львам. Нашим бойцам, которые хотят уезжать, нужно всех убрать в Казахстане, показав, что все больше драться не с кем, и дальше давайте, я готов помочь двигаться дальше. Ну и есть Жубаныш, когда Багдат выиграл третий титул, я оповестил матчмейкеров One FC, что он переходит в профи. Мне сказали все, держи в курсе. Теперь Багдату нужно выиграть несколько боев в профи и все. В мире не так много высококвалифицированных бойцов в его весе. Ему по силам навести шума в One FC. Если посмотреть их ростер, то там в основном греплеры, так что Жубаныш там себя будет чувствовать очень комфортно. У него изначально цель One FC»

