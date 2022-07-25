Менеджер казахстанских бойцов UFC о чемпионском бое Даурена Ермекова: «Даурен очень опасен для всех»

Казахстанский менеджер бойцов UFC высказался о бое за титул лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC между Фариддуном Одиловым и Дауреном Ермековым:

«Я не был на турнире, поэтому не буду оценивать выступление Ермекова в бою за титул временного чемпиона. Что касается боя за полноценный титул, то Фариддун Одилов интересный соперник, Даурен тоже с его опытом сейчас очень опасен для всех. Думаю, что для нашего региона этот поединок точно будет интересным»

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