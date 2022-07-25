Саят Абдрахманов о будущем Кайрата Ахметова в One FC: «Он уже всех перебил в ТОП-5, дальше только титул»

Менеджер Саят Абдрахманов о будущем Кайрата Ахметова в One FC:

«Впереди у него большой поединок. В августе дерутся «Мышонок» – Мораес, кто победит, будет драться с Кайратом. Хотелось бы, чтобы это был Деметриус Джонсон. Он уже всех перебил в ТОП-5, поэтому дальше какой выход? Только титул»

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«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»