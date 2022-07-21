«Зенит» – «Крылья Советов». Где и во сколько смотреть матч в Казахстане

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

21 июля «Зенит» дома сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В Казахстане игру покажет телеканал Qsport.

За питерский клуб выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Турнирная таблица РПЛ здесь, статистика здесь.

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