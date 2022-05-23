Нуралы Алип: «В «Зените» мне комфортно, уже привык к команде»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип подытожил сезон и рассказал о своем будущем.

– Как подведете для себя итоги второй части сезона, которую вы провели в «Зените»?

– Пока рано это делать, потому что сейчас еду в сборную и сезон для меня еще не закончен.

– С будущим в «Зените» ясность наступила?

– Вы знаете, что был в аренде. Что дальше в этом смысле, пока не знаю.

– Не так давно вы говорили, что хотели бы остаться в Петербурге.

– Да, и в этом смысле ничего не поменялось – по-прежнему хотел бы играть в «Зените». Мне здесь комфортно, уже привык к команде, ребятам. Хорошо общаемся со всеми. Прикалываемся друг над другом. Значит, наверное, стал своим.

– В конце сезона вы стали выходить в основе. Уверенности больше стало?

– В первую очередь хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что доверяют место в составе. Стараюсь оправдывать это доверие каждой игрой. Хочется закрепиться в команде.

– Из Казахстана было много поздравлений в связи с вашим российским чемпионством?

– Сначала да, очень много. Но такое ощущение по соцсетям, что, после того как мы стали чемпионами, заключительные матчи «Зенита» в Казахстане перестали смотреть (смеется).

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