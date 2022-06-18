Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал об атмосфере в раздевалке сборной.

— Казахстан уверенно лидирует в своей группе Лиги наций. Перед началом турнира вам ставили задачу выхода в Лигу B?

— Такой задачи не стояло. Главное, чтобы у нас был боевой коллектив, собрать крепкую команду и ее организовать, а дальше посмотреть, что у нас получится. Быть конкурентоспособными и достойными наших соперников — вот это была главная задача.

— На домашнем матче против Словакии на «Астане Арене» собрались 28 тысяч зрителей. В Казахстане когда-нибудь был такой же ажиотаж на футболе?

— Естественно, я этого не застал, но говорят, что очень давно такого не было, чтобы стадион забивался под завязку. Думаю, что народ собирался, когда «Астана» играла на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Сейчас, наверное, уже будет обидно упустить первое место в группе?

— Понятно, что сейчас шансы у нас повысились. Все в наших руках. Домашняя игра со сборной Беларуси — определяющая. Приложим усилия, чтобы сделать большое дело.

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