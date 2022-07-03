Казахстанский тренер Григорий Бабаян рассказал, кто из игроков больше всего впечатлил в ЦСКА.

— Игорь Акинфеев — большой профессионал. Знает, как питаться, как тренироваться. По сути, его нужно только поддерживать. Таких очень мало. Марио Фернандес — тоже. Если человек выходит на поле, то он отдается полностью, несмотря на возраст. В каждом матче, в любом тренировочном упражнении он хочет быть лучшим — это сильное качество, которое очень тяжело в себе воспитать.

— Как вы отреагировали, когда Марио сломал нос и получил сотрясение мозга, а в следующем туре вышел и забил?

— С травмами, с которыми Марио играл или просто тренировался, футболисты нынешнего поколения пропускали бы минимум 7-10 дней. Он на следующий день выходил через боль — мы его пытались снять с тренировки, но это просто невозможно. У него такая любовь, такая ответственность — я такого второго футболиста не встречал.

Его нужно было постоянно беречь, что мы и делали. Даже когда отрабатывали стандарты, лишний раз его туда не пускали, чтобы он ни с кем головой не столкнулся, потому что он идет на каждый мяч, хочет выиграть каждое единоборство.

— Удивились, что он приостановил или даже завершил карьеру?

— Это было неожиданно. Мы с ним пытались разговаривать на эту тему, он немножко устал. Почему-то я думаю, что он вернется.

— Вы сказали про Акинфеева. Многие говорят, что у него особый статус в команде — он больше чем игрок...

— Это правда. Акинфеев — настоящая живая легенда. От него очень многое зависит. Игорь влияет на настроение команды, у него всегда желание выжать максимум из любого эпизода. Он управляет защитниками. Ты чувствуешь, что это личность. Вокруг него команда объединяется. Ты как тренер можешь даже ничего не делать, лишь немного направлять. В плане атмосферы он важнейший человек.

Игорь прекрасно знает, когда ему отдыхать, как ему тренироваться. Таких людей очень мало. Действительно очень большой футболист не только для ЦСКА, но для всего российского футбола. Мало игроков с таким характером, таким настроем. Человек добился всего, может уже просто отдыхать, но он отдается на каждой тренировке!

— Как именно Игорь или Марио влияли на команду?

— Примеров очень много. Где-то Игорь находил нужные слова, особенно в первом круге... Почему мы говорим, что он больше чем игрок? Мы много матчей провели на ноль. Он чувствует давление на наши ворота и знает, когда разрядить ситуацию, какие слова сказать в перерыве, чтобы немного встряхнуть защитников, чтобы они тоже почувствовали уверенность. Естественно, сначала говорил тренер, потом уже он. У Игоря сильно развито чувство партнера.

И есть умение правильно подобрать слова. Может сказать Дивееву: «Здесь нужно вот так сыграть, почему ты делаешь по-другому?» А другие слушают. Как тренер ты понимаешь, что он все правильно подсказывает, — можешь что-то добавить, подправить, но посыл всегда верный. Он знает, как управлять партнерами и что необходимо сделать, чтобы по твоим воротам меньше били.

— То есть это уже почти играющий тренер?

— Да, я его так и называл. Игорь — это реально член тренерского штаба. Я всегда говорил: «Игорь Владимирович, ты чего там сидишь? Давай за наш стол, это твое место».

— Говорят, Акинфеев питается по системе Овчинникова: прием пищи — раз в день, пьет много кофе.

— Не знаю, чья это система, но близко к правде. На эту тему Игорь не любитель распространяться. Но мне он говорил, что действительно один раз в день питается, часто пьет кофе, не принимает лишние калории и следит за всем этим, потому что понимает, что именно идет во вред его здоровью.

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