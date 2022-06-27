Хосе Канте: «Получилась зрелищная игра, но мы недовольны ничейному результату»

Нападающий «Кайрата» Хосе Канте прокомментировал результат матча 15-го тура КПЛ против «Тараза» (1:1).

– Первый тайм получился очень интенсивным. Мы играли лучше соперника, были очень подвижны и демонстрировали хорошую игру. Во второй половине мы потерли в интенсивности и возможно даже немного расслабились. Нам нужно было дожимать соперника. В целом получилась отличная, зрелищная игра, но мы недовольны ничейному результату.

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