Канте не сыграет против «Мактаарала»

31-летний гвинейский нападающий «Кайрата» Хосе Канте не сыграет в предстоящем матче 14-го тура против «Мактаарала».

В матче 12-го тура против «Шахтера» (2:0) Хосе Канте получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне. Предстоящий матч против «Мактаарала» ему придется пропустить.

Всего в нынешнем чемпионате Хосе Канте сыграл 8 матчей и забил 5 мячей.

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