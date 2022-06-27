Кекер о ничьей с «Таразом»: «Наш менталитет не позволяет нам рассчитывать на что-то меньшее»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч 15-го тура КПЛ против «Тараза» (1:1).

«В первую очередь хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали из Алматы поддержать команду. Также хотел бы отметить местных болельщиков. Сегодня на трибунах была создана великолепная атмосфера, было очень приятно играть. В результате получилась боевая ничья. Каждая команда хотела выиграть, но получили то, что получили.

Каждый тренер хочет выигрывать, и мы ехали в Тараз за победой, поэтому мы не очень довольны результатом. Мы очень хотим побеждать, и наш менталитет не позволяет нам рассчитывать на что-то меньшее. Та позиция в таблице, которую мы занимаем, мы с ней не согласны и каждый тур будем делать все, чтобы исправлять данную ситуацию», – сказал Кекер.

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