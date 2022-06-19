Нуржан Акишев о своем будущем: «Я не выбираю соперников»

Казахстанский боец ММА Нуржан Акишев после победы на турнире Brave в Узбекистане озвучил свои дальнейшие планы:

«Мне без разницы. Brave CF знает, что я соперников не выбираю. Кого они мне предлагали, с теми я и дрался. Роман Богатов был топовый, Тае Кюн Ким... Сейчас мне дали Отабека. Я не выбираю соперников. Кого дадут, с тем и буду драться. Дадут реванш с Богатовым — без проблем!», – приводит слова «Бизона» Sports.kz

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