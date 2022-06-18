Нуржан Акишев совершил камбэк и выиграл первый бой в Brave

В Узбекистане проходит турнир лиги Brave, в котором участие принимают и бойцы из Казахстана.

Первым из казахстанцев в октагон вышел Нуржан «Бизон» Акишев, ему противостоял непобежденный Отабек Тохиров.

Узбек по очкам вел в первых двух раундах, но вот в начале третьего «Бизон» задушил своего соперника, выиграв первый бой в лиге. В Brave его рекорд 1-2, а всего 13-4.

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