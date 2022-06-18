Даурен Ермеков подерется за титул чемпиона лиги Хабиба

Промоушен Хабиба Eagle FC проведет 16 июля в Актау совместный турнир Eagle FC и Naiza!

В главном событии Даурен Ермеков и Гамзат Хирамагомедов разыграют временный титул Eagle в среднем весе.

Также в главном карде состоится бой экс-чемпиона One FC и ACB Игоря Свирида с российским средневесом Артуром Гусейновым .

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