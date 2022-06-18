Президент Казахстана Токаев: «Один из наших экс-министров насмехался над гражданами соседней страны, что им приходится работать нелегально. Честная работа не должна быть осмеяна»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил неудачное высказывание экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы о трудовых мигрантах из Кыргызстана, поехавших на заработки в Москву.

«Один из наших бывших министров насмехался над гражданами соседней страны. Они вынуждены ехать в Россию и работать нелегально. А мы, казахи, этого не делаем. Он сказал, что мы — счастливый народ.

Но худшую трагедию трудно себе представить, когда человек убегает от работы. Труд — это святое понятие. Честная работа не должна быть осмеяна.

Иногда наша молодежь убегает от работы и ищет легкий источник дохода. В конце концов, все это подрывает достоинство всей нации», — высказался Президент.

Напомним, в 2016 году разгорелся скандал из-за высказывания министра культуры и спорта. Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что ему «очень жалко» наблюдать, как общественные туалеты Москвы убирают юные уроженки Кыргызстана. Это, по словам, министра, «задевает» человеческие чувства.

Слова Мухамедиулы вызвали негативную реакцию в Казахстане и Кыргызстане, а МИД Кыргызстана даже передал ноту протеста посольству РК в Бишкеке. Позже министр иностранных дел Казахстана сообщил, что данная ситуация отрегулирована, а Мухамедиулы «ни в коем случае» не намеревался «умалять самый близкий нам народ в Центральной Азии».

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