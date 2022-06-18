Магомед Адиев: «Есть казахский язык. И я это приветствую. Будучи игроком грозненской команды, я разговаривал на чеченском языке»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал об атмосфере в раздевалке сборной.

— Своим главным успехом вы назвали объединение раздевалки. Раньше с этим были проблемы в сборной Казахстана?

— Мне тяжело судить, какие были проблемы. Я понимал, что за короткий срок надо как-то достучаться до ребят и нам объединиться — только это поможет нам дать какой-то результат.

— Как общаются игроки сборной Казахстана между собой? На казахском или русском языке?

— Понятно, что есть казахский язык. И я это приветствую. Будучи игроком грозненской команды, я разговаривал на чеченском языке. Хотя иногда приезжие ребята этого не понимали. Но это идет как-то непроизвольно. Я считаю, что родной язык — это достояние, культура любой страны и любой республики. Свой язык всегда надо развивать и помнить о нем.

— Согласен.

— Понятно, что на русском языке находят контакты люди разных конфессий и национальностей. У нас в раздевалке присутствуют русский и казахский языки.

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