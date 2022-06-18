Исламбек Куат: «Проблем в детском футболе много. Нужно, во-первых, поднять зарплату детским тренерам. Они получают меньше физруков»

Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат высказался о проблемах в детском футболе, инфраструктуре и о натурализации.

— Проблем в детском футболе много. Нужно, во-первых, поднять зарплату детским тренерам. Они получают меньше физруков.

Физрук – это «раз-два-три и закончили». А детский тренер учит играть в футбол и у него должна быть мотивация. Когда тренеры будут получать достойную зарплату и появится инфраструктура, то и футбол удастся вывести на новый уровень. В таком случае у нас будут свои «Месси» уже через десять-пятнадцать лет.

Африка? Там, знаете, дети за воду готовы свою жизнь отдать. У нас воды много и уровень жизни гораздо выше.

— Ты затронул вопрос об инфраструктуре.

— Да. О какой Лиге чемпионов и других крупных турнирах можно говорить, если у нас кроме «Астана Арены», «Центрального» в Алматы и Костанае нет других арен, которые соответствовали бы минимальным требованиям?

— Многие призывают натурализовать некоторых футболистов из Европы и России, мотивируя это тем, что у них есть казахстанские корни. Как к этому относишься?

— Если взять футзал, то бразильцы значительно повысили уровень этого вида спорта в Казахстане. Появились победы, титулы. Работая с иностранцами, прибавляют и наши, казахстанцы. То есть присутствует и хорошая сторона медали. Однако я считаю, что у нас сейчас есть свои талантливые футболисты. Именно они и должны играть.

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