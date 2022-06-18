Исламбек Куат о словах Хамитова: «Если он что-то хочет сказать, то нет проблем – можно всегда сесть и обсудить»

Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат прокомментировал слова казахстанского бойца Куата Хамитова о футболе.

— Общались по телефону. Куат сказал, что на футбол в Казахстане выделяется много денег и это неправильно. Я ответил, что это его мнение. Мы же, в свою очередь, будем доказывать не только ему, но и всем болельщикам, что умеем играть в футбол. Если он что-то хочет сказать, то нет проблем – можно всегда сесть и обсудить.

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