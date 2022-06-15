Григорий Бабаян озвучил решение по своему будущему ЦСКА: «Пришло время сделать следующий шаг в своей карьере»

Казахстанский тренер Григорий Бабаян, который в сезоне 2021/22 работал в качестве ассистента главного тренера ЦСКА, прокомментировал свое будущее в московском клубе:

«В конце сезона мы встречались с руководством клуба, на этой встрече мне было предложено продление контракта. Я взял время подумать, так как те функции, которые я исполнял в последнее время в клубе не дают мне возможность реализовывать себя в полном объеме. Тем более сейчас в клуб приходит новый тренерский штаб. Буквально на днях я принял решение не продлевать контракт с ЦСКА. Для меня было большой честью работать в клубе такого уровня, ЦСКА — это топ клуб с очень богатой историей и мощной армией преданных болельщиков. Однозначно, это был новый и бесценный опыт, но думаю пришло время сделать следующий шаг в своей карьере. Хочу сказать спасибо болельщикам армейцев за теплый прием, за поддержку в каждом матче, спасибо всему тренерскому штабу во главе с Алексеем Березуцким, медицинскому штабу, и всему персоналу клуба. Также отдельное спасибо руководство ЦСКА за доверие. Искренне желаю ЦСКА в новом сезоне вернуть себе лидирующие позиции!!!»

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