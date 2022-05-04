Москаленко может покинуть «Тобол». Возможный кандидат на пост главного тренера – Бабаян (Metaratings)

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко может покинуть свой пост. Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

В 9-м туре КПЛ костанайцы проиграли «Шахтеру» – 1:4.

По информации источника, в ближайшее время руководство «Тобола »примет решение относительно его будущего в команде. Вполне возможно, что на пост главного тренера вскоре вернется Григорий Бабаян, в настоящее время работающий в московском ЦСКА.

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