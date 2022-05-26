Бабаян: «У меня были разные предложения, но я хотел доработать свой контракт с ЦСКА»

Ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о предложениях от других команд.

– Многих интересует Ваше будущее, периодически возникает информация о переговорах с казахстанскими и российскими клубами, сборной. И все-таки хочется услышать от Вас ответ на вопрос – куда дальше?

– Действительно это правда, у меня были разные предложения, но я хотел доработать свой контракт с ЦСКА, а потом уже думать о своем будущем. Поэтому пока не принимал решение.

– А от ЦСКА не было предложения о продлении сотрудничества?

– Мы встречались с руководством клуба, мне предложили продление контракта. Я попросил время, чтобы обдумать и принять правильное решение. Думаю, что те функции, которые я исполнял в московском клубе, не дают мне возможность реализовать себя в полном объеме. ЦСКА – это большой клуб с очень богатой историей и большой армией преданных болельщиков. Для меня большая честь работать в таком клубе, я горд, что стал частью ЦСКА. Хотел бы сказать спасибо болельщикам клуба за теплый прием и поддержку, а руководству – за доверие.

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