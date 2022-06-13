Дуда о поражении в Казахстане: «Пропустили два глупых гола»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, удаленный на 87-й минуте, прокомментировал исход матча с Казахстаном:

– Жаль, что пропустили два глупых гола. Нам нужно было отыгрываться, а это всегда непросто. Моя красная карточка вполне заслужена. Соперник ловко убежал, конечно, не хотел этого делать, но я ударил его. Теперь не все в наших руках, но мы будем бороться до конца.

После четырех туров Лиги наций Казахстан занимает первое место в группе. Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 22 сентября июня дома против Беларуси. Завершится групповой этап Лиги наций выездной игрой с Азербайджаном.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

Эльхан Астанов забил дебютный гол за сборную Казахстана, удвоив счет со Словакией

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди