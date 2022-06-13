Матуш Беро: «Никто не хочет проигрывать в Казахстане»

Автор единственного гола словаков в матче против Казахстана Матуш Беро прокомментировал результат встречи:

– Мы играли не лучшим образом, но нельзя допускать такие ошибки, как в моментах с пропущенными голами. Я рад первому голу в составе сборной, но когда ты проигрываешь, не имеет значения, кто забил гол. Никто не хочет проигрывать в Казахстане, поэтому в концовке были такие эмоции. Нам очень жаль, но мы ничего не можем сделать.

После четырех туров Лиги наций Казахстан занимает первое место в группе. Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 22 сентября июня дома против Беларуси. Завершится групповой этап Лиги наций выездной игрой с Азербайджаном.

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