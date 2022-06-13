Адиев после победы над словаками: «Каким бы ты тренером не был – это все х##ня. Раздевалка должна быть объединена идеей»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о победном матче со Словакией (2:1) и раскрыл секрет успеха в Лиге наций.

– Сложный матч со сложным соперником. Мы понимали их силу. Понятно, что и у этой команды есть нюансы. Поэтому пытались блокировать их сильные стороны и на своих ответных быстрых атаках искать моменты. Считаю, что в целом нам это удалось.

Да, был рваный порой ритм. Но были отрезки, в которых мы выглядели как солидная команда, хотя, конечно, соперник больше владел мячом и подходы были, но они были и у нас. Поэтому считаю, что игра в любом случае нам в зачет. Учитывая, что это была еще и четвертая игра. Мы практически командой в 15 человек на протяжение этих 11-ти дней в четырех играх. И здесь я не могу не отметить ту энергетику, которую дала нам страна – и в комментариях, и на поле вдохнула в нас дополнительные силы. Спасибо большое всем!

В чем феномен сборной Казахстана? Я в раздевалке так сказал – в футболе есть победы, есть поражения, и здесь могло быть по разному, и в концовке в Беларуси могли проиграть. Но это не меняет того фактора, что у нас есть раздевалка. Я считаю, самый главный успех, который удался тренерскому штабу – это объединить раздевалку, парней, идеи, что мы можем. Какой бы ты план не выстраивал, каким бы ты семи пядей во лбу тренером бы не был, это все х*рня. Раздевалка должна быть объединена идеей. Если это есть, ты получишь результат. Если у тебя набор фантастических футболистов, и ты супер какой-то тренер и нет единения в раздевалке, то ты никогда ничего не добьешься.

Мы хотели сделать большое дело при своих болельщиках. Соперник же посчитал как их тренер сказал, что это для него унижение. И понятно, с какой целью они вышли здесь играть. Поэтому концовка нервная была, но чуть-чуть драйва добавила.

Соперники не умеют проигрывать достойно? Достойно никто из наших соперников поражение не признал.

После четырех туров Лиги наций Казахстан занимает первое место в группе. Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 22 сентября июня дома против Беларуси. Завершится групповой этап Лиги наций выездной игрой с Азербайджаном.

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