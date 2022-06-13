Игорь Шацкий: «Мы стали семьей на четыре игры»

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий поделился мнением о выступлении национальной команды в Лиге наций:

– Поздравляю всех с победой, с окончанием такого маленького цикла. Конечно, четыре игры тяжелых выдались, но хочу поблагодарить всю команду, тренерский штаб. Банкет устраивать не будем, будем просто усовершенствовать свое мастерство уже в клубах, исправлять оплошности и становиться сильнее.

Мы собрались 24-го, и Магомед Мусаевич обозначил некоторые принципы, и мы все это пережили, становились какой-то семьей на четыре игры. Я думаю, у нас получилось.

Я не люблю сам себя нахваливать, я просто делаю свое дело, тренируюсь, играю. Спасибо тем, кто меня поддерживает и придает силы и мотивацию.

Конечно, приятно, когда твою фамилию скандируют. Особенно, после чего-то сделанного, после принесенных болельщикам эмоций. Это означает, что твой труд оценен по заслугам, спасибо болельщикам.

После четырех туров Лиги наций Казахстан занимает первое место в группе. Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 22 сентября июня дома против Беларуси. Завершится групповой этап Лиги наций выездной игрой с Азербайджаном.

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