Лига наций УЕФА. Казахстан против Словакии

Сборная Казахстана по футболу примет Словакию в четвертом туре Лиги наций.
Старт в 20:00 по Нур-Султану.
Посмотреть можно по телеканалу Qazsport.
- Дата проведения
- 13 июня, 17.00, «Астана Арена»
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