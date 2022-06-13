Лига наций УЕФА. Казахстан против Словакии

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Сборная Казахстана по футболу примет Словакию в четвертом туре Лиги наций.

Старт в 20:00 по Нур-Султану.

Посмотреть можно по телеканалу Qazsport.

Казахстан – Словакия
Дата проведения
13 июня, 17.00, «Астана Арена»
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