Лига наций УЕФА. Азербайджан лишил Беларусь шансов на выход из группы

Сборная Азербайджана по футболу обыграла Беларусь в четвертом туре Лиги наций – 2:0. Голы на счету Махира Эмрели и Рамиля Шейдаева.

Для Азербайджана эта победа стала первой в цикле, теперь у команды Джанни Де Бьязи 4 очка. Что касается Беларуси, то она лишилась математических шансов на лидерство в группе и выход в Лигу «B». На данный момент в копилке команды два балла.

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