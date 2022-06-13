Лига наций УЕФА. Азербайджан лишил Беларусь шансов на выход из группы

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Сборная Азербайджана по футболу обыграла Беларусь в четвертом туре Лиги наций – 2:0. Голы на счету Махира Эмрели и Рамиля Шейдаева.

Для Азербайджана эта победа стала первой в цикле, теперь у команды Джанни Де Бьязи 4 очка. Что касается Беларуси, то она лишилась математических шансов на лидерство в группе и выход в Лигу «B». На данный момент в копилке команды два балла.

Азербайджан – Беларусь 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
13 июня, 19.00, «Далга Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 76 Эмрели, 2:0 – 90 Шейдаев.
АзербайджанМагомедалиев, Гусейнов (Алескеров, 73), Гусейнов, Мустафазаде, Гусейнов, Салахлы (Кривоцюк, 59), Махмудов, Ришард (Исаев, 74), Паскуаль (Диниев, 59), Шейдаев, Дадашов (Эмрели, 59).
БеларусьПавлюченко, Малькевич (Подстрелов, 71), Шевченко (Бессмертный, 86), Политевич, Хадаркевич, Печенин, Эбонг, Яблонский, Бочеров (Громыко, 57), Климович (Быков, 57), Бахар (Богомольский, 70).
Предупреждение:
Эмрели (77).

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