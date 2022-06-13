Лига наций УЕФА. Азербайджан лишил Беларусь шансов на выход из группы

Сборная Азербайджана по футболу обыграла Беларусь в четвертом туре Лиги наций – 2:0. Голы на счету Махира Эмрели и Рамиля Шейдаева.
Для Азербайджана эта победа стала первой в цикле, теперь у команды Джанни Де Бьязи 4 очка. Что касается Беларуси, то она лишилась математических шансов на лидерство в группе и выход в Лигу «B». На данный момент в копилке команды два балла.
- Дата проведения
- 13 июня, 19.00, «Далга Арена»
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Азербайджан –
Магомедалиев, Гусейнов (Алескеров, 73), Гусейнов, Мустафазаде, Гусейнов, Салахлы (Кривоцюк, 59), Махмудов, Ришард (Исаев, 74), Паскуаль (Диниев, 59), Шейдаев, Дадашов (Эмрели, 59).
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Беларусь –
Павлюченко, Малькевич (Подстрелов, 71), Шевченко (Бессмертный, 86), Политевич, Хадаркевич, Печенин, Эбонг, Яблонский, Бочеров (Громыко, 57), Климович (Быков, 57), Бахар (Богомольский, 70).
- Предупреждение:
- Эмрели (77).
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