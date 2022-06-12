Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов: «Приятно, когда сравнивают с Роналду и Бензема. Надеюсь стать таким футболистом»

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов прокомментировал попадание в список бомбардиров в текущем розыгрыше Лиги наций (3 гола в трех матчах).

«Конечно, приятно, когда сравнивают с Бензема и Роналду. Но я с Аральска, из этого поселка футболист Аймбетов. Надеюсь, однажды стать таким футболистом», – сказал Абат.

Полный список бомбардиров турнира можно посмотреть тут.

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