Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов: «Приятно, когда сравнивают с Роналду и Бензема. Надеюсь стать таким футболистом»

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов прокомментировал попадание в список бомбардиров в текущем розыгрыше Лиги наций (3 гола в трех матчах).
«Конечно, приятно, когда сравнивают с Бензема и Роналду. Но я с Аральска, из этого поселка футболист Аймбетов. Надеюсь, однажды стать таким футболистом», – сказал Абат.
Полный список бомбардиров турнира можно посмотреть тут.
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