Дубль против Азербайджана стал первым для Аймбетова в сборной

Сборная Казахстана дома обыграла Азербайджан в 1-м туре Лиги наций – 2:0.

Оба гола казахстанцев забил Абай Аймбетов, для которого этот дубль стал первым в карьере в сборной. Ранее в копилке нападающего было два мяча – в ворота Литвы и Беларуси.

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