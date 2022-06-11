Казбек Сагын выиграл свой третий бой

Казахстанский боец ММА, трёхкратный чемпион мира по рукопашному бою Казбек Сагын в рамках турнира Naiza 40 провел свой третий бой в профи.
Соперником Казбека стал опытный боец из Армении Варшам Геворгян (10-5). Казбек выиграл его нокаутом уже в первом раунде
Таким образом, Казбек продолжает идти без поражений в профи ММА, имея рекорд 3-0.
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