Артем Резников о причине вызова Юсуфа Раисова: «Не могу сказать, что у меня негатив, но мне неприятно было то, что он делал»

Казахстанский боец ММА Артем Резников вспомнил о вызове Юсуфу Раисову, рассказав в интервью на подкасте Underdog Sport Agency о причинах:

«Почему вызвал Раисова? Он медийный, сильный боец. И у него были моменты, которые его не красят. Посмотрите его бои, он может унизить побежденного соперника. Дрался с бразильцем, на фейс ту фейс смотрели друг другу в глаза, это все делают, а он после победы соперник стоит на коленях, а он ему подходит показывает сейчас смотри в глаза. Это не есть хорошо. Плюс у него были ситуации в грепплинге в схватке с Санчесом. И видимо эти моменты у меня засели в подсознании, и я его выбрал, как цель. Не могу сказать, что у меня был негатив, но я хотел с ним подраться, мне не приятно было то, что он делал».

Стоит отметить, что Резников выиграл у Раисова, и теперь в гран-при АСА может состояться их реванш, но для этого оба должны выйти в финал.

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