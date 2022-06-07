Аршавин предложил позвать казахстанского арбитра Кучина судить Суперкубок России

Экс-игрок «Кайрата», ныне заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на просьбу «Спартака» пригласить зарубежных судей на матч за Суперкубок России.

– Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю. Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более, с учетом VAR, вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов. Но если так хочется, можно пригласить Артема Кучина из Казахстана. Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке.

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