Сергей Деревянченко о бое Головкин-Канело: «Головкин имеет большую возможность»

36-летний украинский боксер Сергей Деревянченко в интервью FightHype.com поделился мнением о третьем бое казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца «Канело»:

— Я думаю, что в этой ситуации Головкин имеет большую возможность, потому что сейчас, когда «Канело» проиграл, может быть, он не чувствует себя суперзвездой.

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