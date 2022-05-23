Канело объявил о бое с Головкиным

Боксер Сауль «Канело» Альварес провел пресс-конференцию, на которой рассказал о своем следующем бое:

«В ближайшие несколько дней мы объявим о бое. Конечно, он будет в сентябре, против Головкина, потому что у нас уже было это соглашение, но также я снова буду драться с Биволом — позже».

Этот поединок пройдет в суперсреднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом мира. Первый бой в 2017 году закончился скандальной ничьей, а рематч в 2018 году — победой «Канело» решением большинства голосов судей.

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