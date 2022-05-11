Дмитрий Бивол о влиянии на его карьеру Головкина: «Помог поверить в себя»

Российский боксер Дмитрий Бивол, который на выходных единогласным решением выиграл у Сауля Альвареса, рассказал о влиянии на его карьеру казахстанца Геннадия Головкина:

«Прежде всего, спасибо Геннадию. Мне он нравится, как боец и как личность, потому что он скромный и многого достиг. Кроме того, он придал мне и другим восточноевропейским бойцам уверенности, помог поверить в себя. Я поддерживаю его с того момента, как он перешел в профи. Я смотрю его поединки, мне нравится его стиль»

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