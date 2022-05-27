Кирилл Савицкий: «Уровень ЧМ в этом году выше»

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Кирилл Савицкий подвел итоги ЧМ в Финляндии.

– Кирилл, как твое здоровье? По трансляции тот эпизод в матче с Германией выглядел жутко.

– Два дня болела голова, но сотрясения нет. Остаточный эффект был. Наши врачи проделали огромную работу, оперативно среагировали, зашили. Думаю, недели две нужно, чтоб все восстановилось. Пару недель отдохну и буду готовиться к новому сезону.

– Сборная Казахстана выполнила главную задачу, но показалось, что команда была готова на большее. Учитывая, что четыре матча проиграли всего в одну шайбу.

– Да, в этих матчах мы оставили очень много сил. Мы сами доводили встречи до такого результата. Ненужные удаления, невынужденные ошибки были, но все выкладывались. После каждой встречи мы разговаривали с ребятами, от матча к матчу улучшали свою игру.

– Чемпионат ты начинал в звене с Сагадеевым и Старченко, потом перешел в тройку к Волку и Михайлису. Трудно ли было перестроиться, ведь времени на притирку было не так много?

– После неудачных матчей тренерский штаб менял сочетания. Конечно, приходилось оперативно перестраиваться. Сначала в тройке Кертиса играл Женя Рымарев, но он получил травму прямо перед стартом чемпионата. Наверное, главный минус, что мы много играли в меньшинстве, много оставляли сил. В атаке старались создавать моменты под воротами, набрасывать, подставлять, добивать.

– Все говорят, что уровень нынешнего чемпионата мира был выше прошлогоднего. Можешь сравнить эти два турнира со своей точки зрения?

– Скорее всего, да, уровень в этом году выше. Особенно это чувствовалось по защитникам. Они очень четко действовали в свой зоне, практически не давали нам подолгу контролировать шайбу, сразу шли в отбор почти в любой ситуации, много шайб на себя ловили. И практически за каждую ошибку в любой зоне нас сразу наказывали опасным моментом или заброшенной шайбой.

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