Камил Гаджиев о перспективах Резникова в гран-при АСА: «Есть ощущение, что в итоге все решится между Вартаняном, Резниковым и Раисовым»

Глава известной лиги Fight Nights Камил Гаджиев дал свой прогноз на Гран-при легковесов ACA, в котором принимает участие казахстанец Артем Резников, передает Sports.kz со ссылкой на youtube-канал «Hustle MMA».

— Как тебе Дэйви Рамос и Луис Пенья (бывшие бойцы UFC — прим.)? — Ну, они — иностранцы. К ним у меня меньше интереса. У меня почему-то есть ощущение, что в итоге все решится между Вартаняном, Резниковым и Раисовым. — Как будто все сделано для того, чтобы Резников и Раисов встретились. Есть такое ощущение. Можно это назвать «Боем года» в России в 2022? — Если Резников и Раисов встретятся в финале, тогда это точно может быть бой года. Я бы не пропустил это событие.

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