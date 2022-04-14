Артем Резников узнал соперника по гран-при АСА

Казахстанский боец ММА Артем Резников узнал своего первого соперника по гран-при АСА в легком весе.

Казахстанец в первом круге встретится с бразильцем Дави Рамосом, который последние 5 лет дрался в UFC.

Мы закрыли мячом лицо легенды Лиги чемпионов. Но вы же все равно угадаете, кто это?

Болельщики «Тобола» с уважением встретили Нургалиева в Костанае: экс-кэпу посвятили баннер и изменили логотип фан-движения

Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело

Криминальный авторитет из Казахстана «Дикий Арман» тесно связан со спортом: дарил боксерам деньги на ЧМ, дружит с футболистами, а бойцы UFC (даже Хабиб) считают его другом