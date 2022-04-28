Артем Резников о предстоящем бое в гран-при против Дави Рамоса: «Не планирую доводить бой до партера»

Артем Резников готовится к своему первому бою в рамках Гран-При АСА в легком весе против экс-бойца UFC Дави Рамоса.

В интервью «Вестнику ММА» казахстанский боец поделился своими ожиданиями:

«Он ярко выраженный джитсер, в ударке он читаемый, любит зарубиться. Я его изучил и готовимся на него. Чтобы его джиу-джитсу сработало, нужно перевести в партер, а я не особо планирую доводить до партера бой»

Бой пройдет 17 июня в рамках турнира АСА 140 в Сочи.

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