Гуральски о победе над «Шахтером»: «Счастлив, что мы показали характер после тяжелейшего поражения от «Астаны»

Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски прокомментировал победу над «Шахтером» (2:0) в 12-м туре КПЛ.

«Мы очень рады сегодняшней победе. Матч против «Шахтера» получился довольно сложным, и я очень счастлив, что наша команда показала характер после тяжелейшего поражения от «Астаны». Мы должны понимать, что только упорная работа на тренировках приводит к успеху. Поражение в прошлом туре – это поражение для всего клуба, но мы знаем, как изменить ситуацию и будем это делать. Если мы хотим бороться за трофеи, мы должны выкладываться на все 100 процентов», – сказал Гуральски.

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