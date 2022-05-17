Трансферное окно в Казахстане откроется 28 июня

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что летний регистрационный период в Казахстане начнется 28 июня.
Закроется трансферное окно 25 июля.
Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было
Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею
Газзаев первым покинул КПЛ, Адиев сменил клуб на сборную, а Карпович нашел команду за несколько дней: все тренерские перестановки последних недель
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