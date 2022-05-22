Бердыев после победы над «Шахтером»: «Уверен, наши ребята со временем поднимутся на новый уровень»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал победу в 12-м тура Olimpbet-Чемпионата РК над «Шахтером» (2:0).

– Есть определенное удовлетворение сегодняшней победой. «Шахтер» – очень хорошая команда, которая укомплектована сильными и опытными игроками. Результатом мы довольны, но что касается игры, то там еще нужно прибавлять во многих аспектах. Нам гораздо легче играть, когда все в строю, хотя Хосе еще не набрал оптимальную форму.

О перспективах молодых игроков.

– Я уверен, что ребята из нашей команды со временем поднимутся на новый уровень и будут качественными игроками. Все зависит от желания, а оно у них имеется. Такие матчи формируют личность, и молодые игроки постепенно начинают это понимать.

О командном ужине накануне матча с «Шахтером».

– У меня в карьере бывали случаи, когда команда крупно проигрывала определенный матч и после таких встреч игроки задумываются о том, что идет не так и пересматривают ситуацию. И такие собрания сильно помогают.

О голах со стандартных положений.

– Сегодняшний гол Жоао – это момент, который мы тщательно отрабатывали на тренировках. Важную роль в данном эпизоде сыграл Васин, который помешал голкиперу соперника увидеть момент удара. Детализация этого штрафного удара была очень важна.

О грядущей паузе на матчи сборных.

– У нас уезжает большая группа молодых игроков. Мы с тренерским штабом переживаем за их функциональную готовность по приезду в расположение клуба. Я сейчас после игры сказал ребятам, чтобы не расслаблялись, находясь в сборных, а наоборот брали на себя дополнительные тренировки.

О результатах жеребьевки Кубка страны.

– Возможно и хорошо, что нам досталась сильная группа. Именно с этими соперниками нам придется бороться за верхние позиции в чемпионате. И такие матчи не будут давать команде возможности расслабляться. Что касается борьбы в Кубке, то если мы пройдем эту группу, далее в плей-офф будет меньше сильных команд.

О возвращении Маки Баньяка.

– Маки должен был возвращаться в расположение клуба уже сейчас, но после того, как он начал давать больше нагрузки, он снова почувствовал дискомфорт. В начале следующего месяца он вернется в расположение клуба и 3-го числа мы запланировали товарищеский матч с молодежной сборной Кыргызстана, если он будет готов, то сыграет. Если нет, будем готовить его к игре против «Мактаарала».

Все, что нужно знать об 11-м туре КПЛ: крупнейшее поражение в карьере Бердыева, хет-трик Марина Томасова и триллер в матче «Актобе» и «Тобола»