Бои казахстанцев Кособуцкого и Алимханулы можно будет посмотреть на казахстанском ТВ

Телеканал «Хабар» покажет бой за вакантный титул WBC International в супертяжелом весе, в котором выступят казахстанский боксер Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) и француз Жоан Дюопа (39-6, 26 КО). Начало трансляции в ночь с 21 на 22 мая в 00:00 по времени Нур-Султана.

А уже утром 22 мая в 7:00 там же на «Хабаре» можно будет посмотреть бой другого казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8КО) за титул временного чемпиона WBO в среднем дивизионе.

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