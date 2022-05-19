Olimpbet вернет 50% от ставки на Жанибека Алимханулы в бою с Дэнни Дигнумом

22 мая Жанибек Алимханулы и Дэнни Дигнум в Лас-Вегасе проведут бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO. Букмекерская компания Olimpbet вернет 50% от ставки на победу казахстанского боксера, если он не сможет победить англичанина.

Алимханулы – опытный 29-летний спортсмен. В любителях Жанибек стал чемпионом мира и Азии и в 2016 году дебютировал на профессиональном ринге. Почти сразу он стал проводить бои в США – в максимально конкурентных условиях и против хороших соперников. Алимханулы победил во всех 11 боях, в 7 из них досрочно.

Соперником казахстанца станет непобежденный Дэнни Дигнум. Англичанин на год старше своего будущего соперника. В профессионалах он провел 15 боев, одержал 14 побед, 8 из которых нокаутом. Еще один поединок Дигнума завершился вничью. В апреле 2021 года англичанин не смог победить россиянина Андрея Сироткина.

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