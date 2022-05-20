Мейирим Нурсултанов о Головкине: «Он чуть-чуть замедлился»

Обладатель титула WBO International Мейирим Нурсултанов в интервью Youtube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» поделился своим мнением о Геннадии Головкине:

«Бой Головкина и Мураты понравился. Мурата сразу начал темп поднимать. Гена вытерпел, выждал и поймал. Нам это бой и закончился, так сказать. Конечно, возраст есть возраст, он потихоньку свое берет. Не сказал бы, что стал хуже, но чуть-чуть замедлился, да. Но я заметил, что он физически стал мощнее»

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