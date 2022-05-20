Жанибек Алимханулы о бое с Дигнумом: «Когда поднимемся на ринг, уважение уйдет – останется только бокс»

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) выступил на пресс-конференции перед боем с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO:

«Думаю, это хороший бой для болельщиков. Я готовился к этому поединку очень долго время. Я многое узнал о cопернике, узнал, какие он совершает ошибки в ринге, узнал все его слабые стороны. Конечно, в боксе может случиться всё что угодно. Я очень уважаю Дэнни за то, что он принял этот бой. Он хороший боец — это говорит и его рекорд в профи, и его хорошая любительская карьера. Но когда мы поднимемся на ринг, всё уважение уйдет — останется только бокс. Я хочу показать «Казахский стиль!»

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