Пять представительниц Казахстана вышли в полуфинал ЧМ в Стамбуле

В Стамбуле продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин.

В 1/4 финала Казахстан на турнире представили шесть спортсменов, пять из которых одержали победы и вышли в полуфинал турнира, таким образом завоевав для страны как минимум бронзу.

За право выйти в финал 18 мая подерутся пять спортсменок из Казахстана: Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Валентина Хальзова (70 кг).

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