Ангелина Лукас: «Ваши глупые мысли оставьте при себе. Благодаря фотосессиям и журналам я оплачиваю свои сборы, зал»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас выступила с заявлением на своей странице в Instagram по поводу своих многочисленных фотосессий.

«Ваши глупые мысли оставьте при себе. Благодаря фотосессиям и журналам я оплачиваю свою подготовку. Свои сборы, зал. И билеты на чемпионаты покупаю за эти деньги! Все заработанные деньги я трачу исключительно на спорт! Я не считаю нужным ни перед кем оправдываться. Но думаю, люди должны знать, что никто не оплачивает мою подготовку. Только я сама», — сообщила Лукас.

Напомним, что недавно Лукас в первом же поединке завершила свое выступление на чемпионате мира-2022. Ангелина вышла в ринг под флагом Международной боксерской ассоциации (IBA) в составе команды Fair Chance Team.

В профи на данный момент на счету Лукас один победный поединок.

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